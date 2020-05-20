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Телеведущая Мария Орзул рассказала о травле после поцелуя с Дзюбой 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Телеведущая рассказала о травле после поцелуя с Дзюбой
Фото: РИА Новости
Телеведущая Мария Орзул рассказала, как сильно подверглась критике и травле после свидания с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой перед вылетом сборной России на матч отборочного этапа Евро-2016 с Черногорией. Тогда СМИ опубликовали поцелуй ведущей и футболиста.
Когда это произошло, на меня обрушилась вся пресса. Звали на эфир от Малахова, от Гордона. Меня любовницей называли — не была я никакой любовницей. Люди такое вытворяют, а тут на меня из-за какого-то поцелуя трёхсекундного устроили такую травлю, — сказала Орзул в прямом эфире на странице журналистки Марии Командной в Instagram.
Она подчеркнула, что на тот момент уже не жила со своим мужем полтора года. Травля довела её до того, что ей пришлось лежать под капельницами.
Ранее NEWS.ru писал, что капитан сборной России по футболу Артём Дзюба сыграл два матча в FIFA 2020 с пятой ракеткой мира по теннису Даниилом Медведевым. Оба спортсмена играли за сборную России. Медведев в двух матчах обыграл Дзюбу со счётом 4:1 и 2:1.
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Комментарии
Футбол , Сборная России , Артем Дзюба , Даниил Медведев , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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