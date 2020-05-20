Телеведущая рассказала о травле после поцелуя с Дзюбой

Телеведущая Мария Орзул рассказала, как сильно подверглась критике и травле после свидания с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой перед вылетом сборной России на матч отборочного этапа Евро-2016 с Черногорией. Тогда СМИ опубликовали поцелуй ведущей и футболиста.

Когда это произошло, на меня обрушилась вся пресса. Звали на эфир от Малахова, от Гордона. Меня любовницей называли — не была я никакой любовницей. Люди такое вытворяют, а тут на меня из-за какого-то поцелуя трёхсекундного устроили такую травлю, — сказала Орзул в прямом эфире на странице журналистки Марии Командной в Instagram.

Она подчеркнула, что на тот момент уже не жила со своим мужем полтора года. Травля довела её до того, что ей пришлось лежать под капельницами.