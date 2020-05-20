Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
×
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
×
Эйбар Эйбар
Леганес
Леганес
×
Валенсия Валенсия
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Осасуна Осасуна
Мальорка
Мальорка
×
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Алавес
Алавес
×
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад

Телеведущая рассказала о травле после поцелуя с Дзюбой 

Вероника Полынина и ещё 9 2 часа назад
Телеведущая рассказала о травле после поцелуя с Дзюбой
Фото: РИА Новости
Телеведущая Мария Орзул пожаловалась на травлю после поцелуя с женатым футболистом Артемом Дзюбой в 2015 году.
В «прямом эфире» Instagram журналистки Марии Командной Орзул рассказала, что после этого случая на нее «обрушилась вся пресса».
«Мне позвонили все СМИ, мне позвонили от Малахова, от Гордона — «Приходите к нам в эфир, расскажите». Я ни разу не позволила себе этого сделать, хотя могла прийти и рассказать, как все было», — рассказала она.
По словам Орзул, на тот момент она больше года не жила с мужем, а с Дзюбой кроме поцелуя больше ничего не было.
«Меня любовницей называли — не была я никакой любовницей!» — заявила Орзул.
Телеведущая рассказала, что вскоре после скандала в день ее рождения первым комментарием на странице в Facebook были слова: «С днем рождения, шлюха!»
«Я себя довела настолько, что я лежала под капельницами, а СМИ все вертели эти новости, придумывали какие-то новые подробности. Это реально был просто ад», — посетовала она.
Как сообщал «Рамблер», в марте 2015 года папарацци засняли Артема Дзюбу и Марию Орзул в машине телеведущей. По информации СМИ, пара провела в автомобиле около часа, разговаривая, обнимаясь и целуясь.
Видео дня. Их называли «Потрошителями»: футбольному клубу – 133 года
Комментарии 3
Футбол , Сборная России , Артем Дзюба , Мария Орзул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Синхронистка рассказала о выступлении без купальника
Синхронистка рассказала о выступлении без купальника
«За человека его не считаю»
«За человека его не считаю»
«Трупы на улице»: Экс-владелец «Формулы-1» покинул Бразилию
«Трупы на улице»: Экс-владелец «Формулы-1» покинул Бразилию
«Заберите в РФ»: Медведева разгневала японцев
«Заберите в РФ»: Медведева разгневала японцев
Умер Алексей Усачев
Умер Алексей Усачев
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
01:21
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение