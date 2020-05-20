Телеведущая рассказала о травле после поцелуя с Дзюбой 

Телеведущая Мария Орзул пожаловалась на травлю после поцелуя с женатым футболистом Артемом Дзюбой в 2015 году.

В «прямом эфире» Instagram журналистки Марии Командной Орзул рассказала, что после этого случая на нее «обрушилась вся пресса».

«Мне позвонили все СМИ, мне позвонили от Малахова, от Гордона — «Приходите к нам в эфир, расскажите». Я ни разу не позволила себе этого сделать, хотя могла прийти и рассказать, как все было», — рассказала она.

По словам Орзул, на тот момент она больше года не жила с мужем, а с Дзюбой кроме поцелуя больше ничего не было.

«Меня любовницей называли — не была я никакой любовницей!» — заявила Орзул.

Телеведущая рассказала, что вскоре после скандала в день ее рождения первым комментарием на странице в Facebook были слова: «С днем рождения, шлюха!»

«Я себя довела настолько, что я лежала под капельницами, а СМИ все вертели эти новости, придумывали какие-то новые подробности. Это реально был просто ад», — посетовала она.