Телеведущая рассказала о травле после поцелуя с Дзюбой 

Телеведущая Мария Орзул пожаловалась на травлю после поцелуя с женатым футболистом Артемом Дзюбой в 2015 году.
В «прямом эфире» Instagram журналистки Марии Командной Орзул рассказала, что после этого случая на нее «обрушилась вся пресса».
«Мне позвонили все СМИ, мне позвонили от Малахова, от Гордона — «Приходите к нам в эфир, расскажите». Я ни разу не позволила себе этого сделать, хотя могла прийти и рассказать, как все было», — рассказала она.
По словам Орзул, на тот момент она больше года не жила с мужем, а с Дзюбой кроме поцелуя больше ничего не было.
«Меня любовницей называли — не была я никакой любовницей!» — заявила Орзул.
Телеведущая рассказала, что вскоре после скандала в день ее рождения первым комментарием на странице в Facebook были слова: «С днем рождения, шлюха!»
«Я себя довела настолько, что я лежала под капельницами, а СМИ все вертели эти новости, придумывали какие-то новые подробности. Это реально был просто ад», — посетовала она.
Как сообщал «Рамблер», в марте 2015 года папарацци засняли Артема Дзюбу и Марию Орзул в машине телеведущей. По информации СМИ, пара провела в автомобиле около часа, разговаривая, обнимаясь и целуясь.