«Реал» может приобрести игрока «Ливерпуля» 

Мадридский "Реал" может приобрести форварда английского "Ливерпуля" Садио Мане, передает Le10sport.com.
Отмечается, что "Королевский клуб" хотел купить нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, но с его трансфером возникли сложности из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Контракт сенегальца с "красными" рассчитан до 2023 года.
В текущем сезоне чемпионата Испании "сливочные" занимают второе место, набрав 56 очков.
Ранее бывший полузащитник "Реала" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории.