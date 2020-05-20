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Реал Сосьедад Реал Сосьедад

«Реал» может приобрести игрока «Ливерпуля» 

Газета.Ru 1 час назад
«Реал» может приобрести игрока «Ливерпуля»
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" может приобрести форварда английского "Ливерпуля" Садио Мане, передает Le10sport.com.
Отмечается, что "Королевский клуб" хотел купить нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, но с его трансфером возникли сложности из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Контракт сенегальца с "красными" рассчитан до 2023 года.
В текущем сезоне чемпионата Испании "сливочные" занимают второе место, набрав 56 очков.
Ранее бывший полузащитник "Реала" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории.
Видео дня. Их называли «Потрошителями»: футбольному клубу – 133 года
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