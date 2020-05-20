«Реал» может приобрести игрока «Ливерпуля» 

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Отмечается, что "Королевский клуб" хотел купить нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, но с его трансфером возникли сложности из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Контракт сенегальца с "красными" рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании "сливочные" занимают второе место, набрав 56 очков.