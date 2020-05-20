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Лучший бомбардир ЛЕ сезона-2015/16 Адурис завершил карьеру футболиста 

Спорт РИА Новости и ещё 11 5 часов назад
Адурис завершил карьеру футболиста
Фото: ТАСС
Нападающий "Атлетика" из Бильбао Ариц Адурис объявил, что завершил карьеру профессионального футболиста.
"Вчера врачи рекомендовали мне лечь на операцию, чтобы поставить протез в бедре и попытаться потом вернуться к повседневной жизни. К сожалению, мое тело сказало: "Хватит". Пришло время прощаться, я прошел незабываемый путь с начала до конца", — написал 39-летний футболист на своей странице в Twitter.
В августе прошлого года Адурис сообщил, что сезон-2019/20 станет последним в его карьере.
Большую часть карьеры Адурис провел в "Атлетике", в составе которого забил 172 гола в 407 матчах во всех турнирах. В сезоне-2015/16 он стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, а в сезоне-2017/18 поделил это звание с Чиро Иммобиле. За сборную Испании Адурис сыграл 13 матчей, забил два мяча.
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Футбол , Ариц Адурис
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