Лондон не гарантирует: какие города примут Евро

Состав городов-хозяев чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии COVID-19 был перенесен на лето 2021 года, может измениться. По информации The Times, Лондон, где должен состояться финал Евро, до сих пор не предоставил гарантий о готовности принять турнир. Также под вопросом оказались еще два города.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес свое заседание, которое должно было состояться 27 мая, на 17 июня. Причиной этого стало наличие организационных проблем, касающихся проведения чемпионата Европы.

Турнир изначально должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 соревнования перенесли на 11 июня — 11 июля 2021-го. Главная же особенность грядущего Евро находится под угрозой.

Впервые в истории матчи чемпионата должны пройти в 12 городах 12 стран. Среди «хозяев» первенства — Рим, Лондон, Санкт-Петербург, Мюнхен, Баку, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Данный вариант был согласован исполкомом УЕФА еще в 2012 году, когда во главе организации стоял Мишель Платини. Однако из-за пандемии и последовавшего переноса чемпионата состав его городов-хозяев может заметно измениться. Накануне нынешний президент УЕФА Александер Чеферин , который, кстати, крайне скептически относится к идее организации турнира сразу в 12 городах, заявил, что под вопросом оказались три города. Какие именно — он не сказал.

«В принципе, идея осталась прежней — сохранить то же самое количество городов. На данный момент идут переговоры. С девятью «хозяевами» все нормально, но с тремя есть некоторые проблемы, которые мы будем обсуждать позднее. Мы принципиально хотим провести турнир в 12 городах, но если не получится, то готовы организовать Евро и в десяти, и в девяти, и в восьми», — цитирует Чеферина Beinsports.

По информации The Times, одним из проблемных городов является Лондон, который до сих пор не предоставил руководству УЕФА соответствующих гарантий. 90-тысячный британский стадион «Уэмбли», к слову, должен принять семь матчей континентального первенства — три встречи группового этапа, один матч 1/8 финала, полуфиналы и финал.

Wembley Stadium is one of the two venues that have yet to provide the necessary legal guarantees to host postponed Euro 2020 matches next year https://t.co/YuSv7MLECp— The Times (@thetimes) May 19, 2020

Изначально дедлайном передачи документов, подтверждающих проведение матчей Евро, считалось 30 апреля. Затем УЕФА перенес эти сроки на 27 мая. К этому числу Лондон, по всей видимости, также не успевает, из-за чего исполком Союза и отложил свое заседание. При этом столица Великобритании продолжает переговоры с УЕФА по данному вопросу.

«Все заинтересованные стороны в организационном комитете по-прежнему настроены провести матчи Евро-2020 в 2021 году. Мы продолжаем тесно сотрудничать с УЕФА в вопросе проведения турнира следующим летом», — сообщили ТАСС в пресс-службе Футбольной ассоциации Англии.

Тем не менее окончательно вопрос пока не решен.

Также The Times сообщала о том, что в список трех городов, находящихся под вопросом, помимо Лондона, входит и Амстердам, где знаменитая «Йохан Круифф Арена» должна принять три встречи группового этапа и один матч 1/8 финала Евро.

Это ранее косвенно подтверждал и директор стадиона Хенк Маркеринк, отмечавший «очень насыщенную программу для арены на лето 2021 года». Однако в муниципалитете столицы Нидерландов официально заявили, что матчи чемпионата Европы будут организованы как положено.

«С тех пор, как было принято решение о переносе Евро на 2021 год, мы провели конструктивные переговоры с УЕФА и со всеми партнерами. Все проходит по графику, и мы настроены позитивно. Муниципалитет Амстердама уже пообещал, что все четыре матча будут сыграны в 2021 году. Сейчас обсуждаем дальнейшие детали программы. «Йохан Кройфф Арена» тоже подтвердила новые даты проведения матчей Евро. Нужно немного времени, чтобы оформить все договоренности на бумаге, но мы уверены, что все сработает как надо», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

О возможных организационных проблемах грядущего Евро сообщалось спустя чуть более недели после официального переноса чемпионата на лето 2021 года. Тогда Daily Mail, помимо Лондона, называл в числе проблемных городов Бильбао и Рим. На тот момент Испания и Италия являлись лидерами в Европе по количеству заболевших коронавирусом и по показателю смертности. По мнению британцев, экономическая обстановка в этих странах являлась недостаточно стабильной для проведения Евро.

В Риме до сих пор не дали официальных гарантий принятия матчей континентального чемпионата, а вот Бильбао данную проблему уже решил.

«Государственные власти предоставили УЕФА гарантии, что Бильбао готов принять матчи чемпионата Европы в 2021 году», — утверждает пресс-служба испанского оргкомитета турнира.

Вместе с тем под ударом оказался Копенгаген, где, кстати, в рамках группового этапа Евро должна сыграть сборная России против команды Дании. Президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Мёллер сомневался в возможности проведения турнира из-за того, что в начале июля 2021 года в стране пройдут три этапа велогонки «Тур де Франс». Организация одновременно двух крупных спортивных соревнований могла стать для датских властей слишком большой нагрузкой. Однако впоследствии данный вопрос решился, и национальная федерация футбола подтвердила, что Копенгаген матчи Евро все-таки примет.

«Чемпионат Европы — один из крупнейших спортивных турниров в мире. Это историческое событие, и мы примем четыре матча в Копенгагене, чтобы подарить футбольный праздник всей стране. Это будет великое событие как для сборной, так и для датских болельщиков. Спасибо представителям стадиона «Паркенштадиум», города Копенгагена, УЕФА и «Тур де Франс» за то, что все стороны нашли конструктивные решения для сложной задачи совмещения турниров в течение нескольких недель. Мы с предвкушением ждем спортивного лета в 2021 году», — заявил Мёллер.

Помимо Амстердама, Бильбао и Копенгагена гарантии о проведении матчей чемпионата Европы руководству УЕФА также передали Мюнхен, Дублин, Глазго, Бухарест, Баку и, что самое главное, Санкт-Петербург.

Одноименная арена в городе на Неве примет три матча группового раунда (все — в группе B, куда попала сборная России по итогам жеребьевки): Бельгия — Россия, Финляндия — Россия и Финляндия — Бельгия.

О планах проведения континентального первенства в российском оргкомитете Евро заявили сразу же после появления сообщений о возможных изменениях состава городов-хозяек. Эти намерения подтвердили власти Санкт-Петербурга

«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении. Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в РФС и оргкомитет УЕФА», — приводит ТАСС слова вице-губернатора города Владимира Кириллова.

Позднее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отметил, что все соответствующие документы, гарантирующие проведение матчей турнира в городе на Неве, переданы в УЕФА.

«Все гарантии согласованы, наша страна провела огромную работу, много ведомств было включено. Работа завершилась, несмотря на сложное время. Россия подтвердила свое намерение провести Евро-2020», — заявил Сорокин.

Кроме того, на петербургской арене состоится один из матчей четвертьфинальной стадии турнира. Наконец, до игр Евро Петербург также примет финал Лиги чемпионов 29 мая 2021 года.

Таким образом, под вопросом остались Лондон, Рим и Будапешт. В оргкомитете Евро в столице Венгрии обещали предоставить все гарантии к концу апреля, однако официально об этом объявлено до сих пор не было.