Названа дата возобновления чемпионата Испании по футболу

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20 возобновится 12 июня.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что первенство Испании по футболу возобновится 12 июня, а в первом матче после паузы сыграют «Бетис» и «Севилья».

Как известно изданию, на данный момент клубы не осведомлены о том, когда именно возобновится сезон. При этом лига намерена сообщить им об этом уже 28 мая.

На момент паузы испанской Примеры все коллективы провели по 27 матчей. На первой строчке расположилась «Барселона» с 58 очками. Вторую строчку занимает мадридский «Реал» с 56 баллами. Далее расположились «Севилья» (47), «Реал Сосьедад» и «Хетафе» (оба — по 46).