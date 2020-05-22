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СМИ назвали дату возобновления чемпионата Испании по футболу 

RT на русском и ещё 12 3 часа назад
Названа дата возобновления чемпионата Испании по футболу
Фото: Reuters
Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20 возобновится 12 июня.
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что первенство Испании по футболу возобновится 12 июня, а в первом матче после паузы сыграют «Бетис» и «Севилья».
Как известно изданию, на данный момент клубы не осведомлены о том, когда именно возобновится сезон. При этом лига намерена сообщить им об этом уже 28 мая.
На момент паузы испанской Примеры все коллективы провели по 27 матчей. На первой строчке расположилась «Барселона» с 58 очками. Вторую строчку занимает мадридский «Реал» с 56 баллами. Далее расположились «Севилья» (47), «Реал Сосьедад» и «Хетафе» (оба — по 46).
Ранее полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», рассказал, когда возобновится проведение чемпионата Англии по футболу.
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Футбол , Новости Примеры , Даниель Себальос , Реал
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