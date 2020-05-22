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Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Приговор Кокорину и Мамаеву решили пересмотреть
Фото: ТАСС
Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор в отношении Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого назначено в Мосгорсуде на 10:00 мск 17 июня", — сказала представитель суда.
Кассационный суд ранее отправил приговор на новое апелляционное рассмотрение из-за существенных нарушений закона.
Кассационная инстанция сочла необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении бывшего директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Также, по мнению кассационного суда, не до конца Мосгорсудом была дана оценка показаниям свидетелей и по первому эпизоду — об избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука возле гостиницы "Пекин". В частности, в апелляционном приговоре не указано, на основании каких доказательств суд пришел к выводу, что все подсудимые подошли к Соловчуку одновременно и одномоментно нанесли ему удары, и не конкретизированы действия каждого из осужденных: кто из них, в какой момент и по каким частям тела наносил удары потерпевшему, в чем выражался незначительный повод для нанесения ударов Соловчуку.

Дело футболистов

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром спортсмены стали участниками драки с водителем автомобиля "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Водитель — гражданин Белоруссии Виталий Соловчук — получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица, было разбито стекло и повреждена дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.
8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных — к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.
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Футбол , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Кирилл Кокорин , Ольга Ушакова , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , Мосгорсуд , ФСИН
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