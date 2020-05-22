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Слуцкий объяснил отказ делать игрокам подарки фразой «они и так богатые» 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Слуцкий объяснил отказ делать игрокам подарки
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил, как подарил сотрудникам ЦСКА часы после победы клуба в чемпионате России в сезоне-2012/2013. Интервью со специалистом опубликовано на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
По словам Слуцкого, обслуживающий персонал, руководители клуба «как-то находятся в стороне», когда футболисты получают зарплату.
«Игрокам было бессмысленно дарить, потому что они и так богатые люди, которые сами себе могут позволить», — объяснил он.
Слуцкий подчеркнул, что выбрал для подарков часы Graham. Это была специальная партия с аббревиатурой клуба на корпусе.
«В общей сложности я подарил 30 часов. И каждые стоили 11 тысяч евро», — заметил тренер.
Он добавил, что потратил на подарки весь полученный к зарплате бонус.
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. С командой он выиграл три золота чемпионата России. Кроме того, тренер известен по работе в сборной России, в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».
14 мая Слуцкий посчитал, что футболистам будет рискованно играть после трех месяцев без тренировок. Он добавил, что выступает не как главный тренер, а как человек, пытающийся быть максимально объективным.
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Комментарии
Футбол , Леонид Слуцкий , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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