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Слуцкий: «Мой конфликт с Мамаевым выдумал воспалённый мозг человека с пышной шевелюрой» 

Soccer News и ещё 8 1 час назад
Слуцкий высказался о слухах про конфликт с Мамаевым
Фото: Soccer News
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий утверждает, что история о его конфликте с полузащитником Павлом Мамаевым является выдумкой.
"Что у меня произошло с Мамаевым? Где? В гостинице? Это выдуманная Алексеем Андроновым история. Абсолютно ничего такого не было. Это просто воспалённый мозг человека с пышной шевелюрой. И иногда вот такое просыпается", — сказал тренер.
Ранее Андронов рассказал, что Мамаев, будучи игроком ЦСКА, отказался идти в номер к Слуцкому для обсуждения тактики, упомянув слухи о его нетрадиционной ориентации. После этого футболиста якобы отправили в дубль.
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