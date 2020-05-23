Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Леганес Леганес
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эспаньол
Эспаньол
×
Сельта Сельта

СМИ: бывший футболист олимпийской сборной Сербии Мрдакович покончил с собой 

ТАСС и ещё 2 45 минут назад
Футболист олимпийской сборной покончил с собой
Фото: соцсети
Бывший футболист олимпийской сборной Сербии Милян Мрдакович совершил самоубийство. Об этом сообщает портал Sportske.
Смерть бывшего футболиста подтвердили сотрудники полиции, которых вызвала подруга Мрдаковича. Сообщается, что они вместе снимали квартиру в Белграде. 22 мая Мрдаковичу исполнилось 38 лет.
Мрдакович выступал на позиции нападающего и завершил карьеру в 2017 году, его последним клубом стал сербский ОФК. За свою карьеру он выступал в 18 различных профессиональных клубах, выиграв чемпионат Китая сезона-2007/08 в составе "Шаньдун Лунэн".
В составе олимпийской сборной Сербии Мрдакович провел три матча на Играх 2008 года, забив один мяч.
Видео дня. Александр Овечкин запустил онлайн-соревнование
ТАСС: последние новости
Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву Футболист "Спартака" Бакаев заразился коронавирусной инфекцией Футболист "Спартака" Бакаев заразился коронавирусной инфекцией СМИ: "Манчестер Юнайтед" подал в суд на создателей игры Football Manager СМИ: "Манчестер Юнайтед" подал в суд на создателей игры Football Manager
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский игрок НХЛ высказался об американцах
Российский игрок НХЛ высказался об американцах
Тело пропавшего рестлера обнаружили на пляже
Тело пропавшего рестлера обнаружили на пляже
Тактаров рассказал об отношении к Кадырову
Тактаров рассказал об отношении к Кадырову
Умер Алексей Усачев
Умер Алексей Усачев
Конькобежка из РФ восхитила фанатов фото в бикини
Конькобежка из РФ восхитила фанатов фото в бикини
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение