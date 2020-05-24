Лингард сравнил Ибрагимовича с Джорданом 

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"Я могу сравнить Ибрагимовича с Джорданом. Когда швед перешел в "МЮ", мы почувствовали эту ауру вокруг него. Он всегда хочет побеждать. Он пришел в "Юнайтед" и сказал, что хочет выигрывать трофеи. Он привнес к команду победный дух", — сказал Лингард.

Ибрагимович играл за английский клуб с 2016 по 2018 год.

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может перейти в команду чемпионата Швеции.