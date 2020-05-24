Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Леганес Леганес
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эспаньол
Эспаньол
×
Сельта Сельта

Лингард сравнил Ибрагимовича с Джорданом 

Газета.Ru и ещё 4 4 часа назад
Лингард сравнил Ибрагимовича с Джорданом
Фото: Zuma\ТАСС
Игрок английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард сравнил футболиста Златана Ибрагимовича с баскетболистом Майклом Джорданом, передает BeIN Sports.
"Я могу сравнить Ибрагимовича с Джорданом. Когда швед перешел в "МЮ", мы почувствовали эту ауру вокруг него. Он всегда хочет побеждать. Он пришел в "Юнайтед" и сказал, что хочет выигрывать трофеи. Он привнес к команду победный дух", — сказал Лингард.
Ибрагимович играл за английский клуб с 2016 по 2018 год.
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может перейти в команду чемпионата Швеции.
Видео дня. На каких условиях российский спорт примет иностранных игроков и тренеров
Газета.Ru: последние новости
17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву Экс-футболист "Металлиста" покончил с собой Экс-футболист "Металлиста" покончил с собой "Сельта" намерена продлить аренду Смолова до конца сезона "Сельта" намерена продлить аренду Смолова до конца сезона
Футбол , Майкл Джордан , Джесси Лингард , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Барселона» отказалась продавать Гризманна
«Барселона» отказалась продавать Гризманна
Знаменитый рестлер бесследно исчез в океане
Знаменитый рестлер бесследно исчез в океане
Путин разрешил возобновить работу баз спортивных сборных
Путин разрешил возобновить работу баз спортивных сборных
Отцу Хабиба стало хуже
Отцу Хабиба стало хуже
«Пришлось плавать в трусах»
«Пришлось плавать в трусах»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение