Голкипер «Борнмута» заразился коронавирусом 

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Вратарь английского "Борнмута" Арон Ремсдейл подтвердил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

"Это определенно стало шоком для меня. Я ни с кем не общался, а теперь я заразился. У меня нет никаких симптомов, поэтому тот факт, что здоровый молодой человек может быть инфицированным — это страшно и тревожно", — цитирует Рэмсдейла The Sun.

Английская премьер-лига (АПЛ) приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. 14 мая власти одобрили возобновление чемпионата в июне.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 348 тыс. человек, 2,3 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,5 млн