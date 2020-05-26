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Голкипер «Борнмута» заразился коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 5 4 часа назад
Голкипер «Борнмута» заразился коронавирусом
Фото: Reuters
Вратарь английского "Борнмута" Арон Ремсдейл подтвердил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
"Это определенно стало шоком для меня. Я ни с кем не общался, а теперь я заразился. У меня нет никаких симптомов, поэтому тот факт, что здоровый молодой человек может быть инфицированным — это страшно и тревожно", — цитирует Рэмсдейла The Sun.
Английская премьер-лига (АПЛ) приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. 14 мая власти одобрили возобновление чемпионата в июне.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 348 тыс. человек, 2,3 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,5 млн
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