Сигурдссон вылетел в Россию на частном самолёте

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото из частного самолёта.

«Обратно в Россию», — подписал футболист снимок.

Сигурдссон уезжал в Исландию на время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, Российская Премьер-Лига приостановлена из-за коронавируса до 21 июня. Кроме того, приостановлены чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, Германии и Армении. Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл в чемпионате России 16 матчей и забил три гола. Контракт игрока с «армейцами» действует до лета 2023 года.