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Арнор Сигурдссон вылетел в Россию на частном самолёте 

Чемпионат.com и ещё 3 2 часа назад
Сигурдссон вылетел в Россию на частном самолёте
Фото: РИА Новости
Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото из частного самолёта.
«Обратно в Россию», — подписал футболист снимок.
Сигурдссон уезжал в Исландию на время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Напомним, Российская Премьер-Лига приостановлена из-за коронавируса до 21 июня. Кроме того, приостановлены чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, Германии и Армении. Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл в чемпионате России 16 матчей и забил три гола. Контракт игрока с «армейцами» действует до лета 2023 года.
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Футбол , Арнор Сигурдссон , ЦСКА
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