Реальная причина: почему «Локомотив» уволил легенду

Сербский специалист Марко Николич, который подписал контракт с «Локомотивом» и будет тренировать клуб во время доигровки текущего сезона, до сих пор не прибыл в Россию и даже не получил рабочую визу. «Газета.Ru» рассказывает, кто будет работать с игроками команды на рестарте сезона.

Изгнание легенды

Московский «Локомотив» стал хедлайнером новостей о российском футболе этой весной. Прощание с Юрием Семиным , с которым решили не продлевать контракт, вышло крайне резонансным.

При Семине «Локо» за три года выиграл чемпионат страны, два Кубка, Суперкубок России и постоянно играет в Лиге чемпионов. Пусть последнее команда делает неудачно, это приносит прибыль.

И вот с Семиным просто не продлевают истекающий 31 мая контракт, в то время как команда занимает второе место в турнирной таблице, что дает ей право снова сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов. В оставшейся части сезона «железнодорожниками» должен руководить сербский специалист Марко Николич, не особенно известный широкой российской публике, да даже и экспертам не сильно знакомый.

Само по себе расставание с Семиным было обставлено далеко не лучшим образом, но ко всему прочему выяснилось, что его сменщик до сих пор не имеет разрешения на работу в России и вообще не может прилететь в Москву.

Кто будет работать

22 мая красно-зеленые вернулись к тренировочному процессу, которым руководит уже не Семин (он фактически покинул клуб), но и, само собой не Николич.

По информации «Спорт-Экспресса», команда работает под руководством бывшего ассистента 73-летнего российского наставника Олега Пашинина . Кроме того, руководитель агентства «Р-Спорт» Василий Конов сообщил, что почти весь тренерский штаб Семина будет работать с Николичем

Самое интересное, что из-за ситуации с отсутствием рабочей визы Николич, видимо, не сможет принять российскую команду раньше конца июня. Это означает, что сербский тренер не будет на своем посту во время первых матчей на рестарте сезона, а ведь перед «Локо» стоит задача сохранить второе место и напрямую попасть в групповую стадию ЛЧ. В сезоне-2019/20, заняв в своем квартете четвертое место и набрав всего три очка за победу над «Байером» из Леверкузена, «железнодорожники» пополнили клубную кассу на €24 млн Это весьма существенные деньги.

А ведь одной из причин расставания с Семиным еще до конца текущего сезона гендиректором клуба Василием Кикнадзе называлась скорая дата начала следующей кампании. То есть Николичу нужно было время на адаптацию в команде. Руководство не смущает, что адаптация будет проходить в боевых условиях важнейшей части чемпионата. И к тому же Николич даже не сможет приступить к исполнению своих обязанностей своевременно.

Реальная причина

Общественность разделилась во мнениях, оценивая отставку Семина. Некоторые считают, что так поступать было нельзя, поскольку 73-летний специалист — легенда, кто-то апеллирует к результатам на международной арене.

При этом практически все отмечают непоследовательность самого клуба. Решение по Семину сопровождалось взаимными упреками, Николича никто не знает, и он до сих пор не прилетел, и при этом команде надо как-то сохранять второе место в таблице на фоне информации о серьезном сокращении поступлений от Российских железных дорог , владеющих «Локо».

По слухам, существует вероятность, что «Локомотив» лишится порядка трети своих доходов из-за сокращения финансирования от РЖД, что сделает для него крайне сложной борьбу за места на вершине таблице.

СМИ вовсю тиражируют информацию о расставании с целым рядом высокооплачиваемых игроков, а Николич приглашен, чтобы развивать молодежь, с которой он, по словам Кикнадзе, работает куда лучше, чем Семин. Это, правда, не подтверждается статистикой: у российского тренера молодые футболисты играли всегда гораздо больше, чем у серба.

Всем очевидно, что для «Локо» настают тяжелые времена. Правда, похоже, что и расставание с Семиным лежит в той же плоскости.