Спалетти решил возобновить тренерскую карьеру 

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Напомним, что в 2019 году специалист ушел из миланской команды, но не разорвал контракт с клубом, продолжая получать зарплату.

"Меня не интересуют деньги. Мне нравится тренировать. Сейчас я хочу заниматься своим любимым делом", — заявил Спалетти.

Итальянец возглавлял "Зенит" с 2009 по 2014 год. Он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны.