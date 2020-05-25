Экс-наставник миланского "Интера" и петербургского "Зенита" Лучано Спалетти решил возобновить тренерскую карьеру, передает Sky Sport Italia.
Напомним, что в 2019 году специалист ушел из миланской команды, но не разорвал контракт с клубом, продолжая получать зарплату.
"Меня не интересуют деньги. Мне нравится тренировать. Сейчас я хочу заниматься своим любимым делом", — заявил Спалетти.
Итальянец возглавлял "Зенит" с 2009 по 2014 год. Он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны.
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