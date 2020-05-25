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Ролик про кота-вратаря Мяунуэля Нойера оказался фейком 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Ролик про кота-вратаря Нойера оказался фейком
Фото: Twitter
Популярный британский блогер Крис Диксон признался, что ролик про его кота по имени Мяунуэль Нойер, названный в честь голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, является фейком. В опубликованном ранее видео, быстро ставшем вирусным, кот-вратарь демонстрирует выдающуюся реакцию и ловкость, отражая 11 ударов по воротам. На ролик даже отреагировала «Бавария», назвав сейвы питомца невероятными.
На днях Диксон опубликовал новое видео, в котором подробно рассказал, как создавался ролик с Мяунуэлем. Выяснилось, что в процессе блогер записал множество отрывков, которые позднее смонтировал, а кот в действительности прыгал не за мячом, а за игрушкой.
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Футбол , Мануэль Нойер , Крис Диксон
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