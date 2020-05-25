Ролик про кота-вратаря Нойера оказался фейком

На днях Диксон опубликовал новое видео, в котором подробно рассказал, как создавался ролик с Мяунуэлем. Выяснилось, что в процессе блогер записал множество отрывков, которые позднее смонтировал, а кот в действительности прыгал не за мячом, а за игрушкой.