«Зенит» интересуется нападающим из Нидерландов

Футбольный клуб «Зенит» интересуется 20-летним нападающим Митчеллом ван Бергеном, который выступает за «Херенвен» из Нидерландов.

Об этом сообщает Voetbalprimeur.

«На этой неделе ко мне обратились четыре российских журналиста. Меня спрашивали, что я знаю о Митчелле. Они прибыли из Санкт-Петербурга. Не знаю, правда ли это, но ходят слухи, что «Зенит» хочет заполучить ван Бергена», — приводит издание слова комментатора Йероена Эльшоффа.

В текущем сезоне ван Берген провёл в составе «Херенвена» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.