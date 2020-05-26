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СМИ: «Зенит» интересуется нападающим из Нидерландов 

RT на русском и ещё 4 4 часа назад
«Зенит» интересуется нападающим из Нидерландов
Фото: globallookpress.com
Футбольный клуб «Зенит» интересуется 20-летним нападающим Митчеллом ван Бергеном, который выступает за «Херенвен» из Нидерландов.
Об этом сообщает Voetbalprimeur.
«На этой неделе ко мне обратились четыре российских журналиста. Меня спрашивали, что я знаю о Митчелле. Они прибыли из Санкт-Петербурга. Не знаю, правда ли это, но ходят слухи, что «Зенит» хочет заполучить ван Бергена», — приводит издание слова комментатора Йероена Эльшоффа.
В текущем сезоне ван Берген провёл в составе «Херенвена» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее переговоры ЦСКА по трансферу футболиста «Крузейро» Кака сорвались из-за коронавируса.
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