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«Манчестер Сити» нашел замену Лерою Зане 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
«Манчестер Сити» нашел замену Лерою Зане
Фото: РИА Новости
"Манчестер Сити" не прекращает поиски замены для форварда Лероя Зане.
Немец в летнее трансферное окно с наибольшей вероятностью перейдет в "Баварию".
Как информирует Daily Mail, в случае ухода Зане "горожане" постараются приобрести форварда "Байера" Леона Бэйли.
Стоит отметить, что новая цель английского гранда защищает цвета "Байера" с 2017 года. В текущем сезоне 22-летний футболист отыграл 16 матчей в Бундеслиге, забив пять мячей и отдав одну голевую передачу.
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Футбол , Леон Бэйли , Daily Mail
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