«Манчестер Сити» нашел замену Лерою Зане 

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"Манчестер Сити" не прекращает поиски замены для форварда Лероя Зане.

Немец в летнее трансферное окно с наибольшей вероятностью перейдет в "Баварию".

Как информирует Daily Mail, в случае ухода Зане "горожане" постараются приобрести форварда "Байера" Леона Бэйли

Стоит отметить, что новая цель английского гранда защищает цвета "Байера" с 2017 года. В текущем сезоне 22-летний футболист отыграл 16 матчей в Бундеслиге, забив пять мячей и отдав одну голевую передачу.

Ранее голкипер "Борнмута" заразился коронавирусом.