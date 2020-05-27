«Бавария» отцепила «Боруссию»

«Бавария» одержала победу в центральном матче 28-го тура Бундеслиги, справившись с дортмундской «Боруссией» благодаря единственному голу Йозуа Киммиха, и сделала решительный шаг к чемпионству. «Газета.Ru» подводит итоги главной встречи немецкого футбольного сезона.

Матч «Боруссия» — «Бавария» был центральным во второй части сезона немецкой Бундеслиги. И даже отсутствие зрителей на трибунах и все остальные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, не могли испортить противостояние лидеров.

«Бавария» и «Боруссия» в этом сезоне во многом похожи. Они прошли через тяжелое время на старте кампании, что для мюнхенцев обернулось сменой тренера: вместо Нико Ковача был назначен Ханс-Дитер Флик.

Этот момент и стал поворотным для чемпионов страны. Перестроив игру, они начали подъем с шестого места на вершину. Ну а к этой игре против «шмелей» подошли с девятью победами подряд во всех турнирах и шестью — в Бундеслиге.

«Боруссия» не увольняла Люсьена Фавра , но тоже побывала на шестой строчке таблицы, после чего перестроила не только игру, но и схему. И к отчетному поединку подошла с такой же серией побед в чемпионате и отставанием от мюнхенцев на четыре балла. А если бы не поражение от леверкузенского «Байера» в суперматче 21-го тура (3:4), когда подопечные Фавра пропустили дважды за минуту в концовке, гандикап и вовсе был бы минимальным.

«Бавария» и «Боруссия» — две сильнейших и самых стабильных команды Бундеслиги, так что их матч можно было считать досрочным финалом сезона, особенно в случае победы гостей. В итоге можно сказать, что финал действительно состоялся: все решил единственный точный удар Йозуа Киммиха в концовке первого тайма.

Опорник «Баварии», кстати, переведенный в центр поля с правого фланга обороны именно Фликом, блестяще сыграл перед штрафной Дортмунда, организовав атаку, а затем умудрился поймать чуть вышедшего из ворот Романа Бюрки филигранным «парашютиком».

Это, конечно, был не единственный момент в матче, но в целом соперники нивелировали атакующие козыри друг друга, а потому неудивительно, что все решили нестандартные действия.

«Перед игрой нам говорили, что Бюрки часто далеко уходит с линии ворот. Этот был лучший гол в моей карьере — такой важный удар!» — заявил сам герой встречи.

По итогам матча метрика, подсчитывающая остроту ударов по воротам, зафиксировала у «Баварии» и «Боруссии» одинаковые показатели — 0,8 xG, то есть логичнее выглядел бы счет 0:0 или 1:1. Но результат есть результат.

Теперь «Бавария» оторвалась от «шмелей» уже на семь очков. Такое же отставание, только по потерянным баллам, у «РБ Лейпциг». До финиша еще шесть туров, и сложно представить, чтобы кто-то смог достать «Рекордмайстера», как называют «Баварию» в Германии.

Встреча «Боруссии» и «Баварии» не вышла очень уж яркой и не дала повода для радости тем, кто любит максимально закрученную турнирную интригу, однако в ней было немало интересных и знаковых моментов.

Во-первых, канадский левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис установил рекорд сезона Бундеслиги, развив скорость на рывке во время матча до 35,3 км/ч.

«Дэвис невероятно быстр», — даже написал по этому поводу в своем Twitter нападающий итальянского «Интера» Ромелу Лукаку.

Во-вторых, победы «Баварии» могло бы и не быть, но на 59-й минуте арбитр даже не стал смотреть VAR (систему видеопомощи) после того, как мяч попал в локоть защитнику мюнхенцев Джерому Боатенгу после удара Эрлинга Холанда.

Не сказать, чтобы локоть был сильно оттопырен, но все-таки он не прилегал к телу, а рука защитника, который поскользнулся несколькими секундами ранее и пытался заблокировать выстрел из положения лежа, не опиралась на землю.

Но победа состоялась, и она стала 15-й для Ханс-Дитера Флика в качестве главного тренера «Баварии» в первых 18-ти играх Бундеслиги. Такой же результат смог установить только один наставник за всю клубную историю: испанец Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий английский «Манчестер Сити».

При этом «Боруссия» не смогла забить в матчах чемпионата на своем поле впервые за 39 последних встреч. В прошлый раз такое случилось еще в 2018-м против «Вольфсбурга» (0:0).

В-третьих, лидер атаки «шмелей» Холанд был заменен на 72-й минуте из-за травмы и покинул поле, прихрамывая. Если диагноз окажется серьезным, то концовка сезона станет для «Боруссии» очень тяжелой.

В-четвертых, «Бавария» в очередной раз подтвердила, что остается для «шмелей» крайне неудобным соперником — три последних матча «Боруссия» проиграла главному конкуренту с общим счетом 0:10. Правда, только этот проходил в Дортмунде.

Впрочем, отчаиваться подопечным Фавра не стоит. В конце концов, «Баварии» играть еще и в Леверкузене против «Байера», с «Боруссией» из Менхенгладбаха и отправляться в гости к «Вольфсбургу» — а все это команды из топ-6.