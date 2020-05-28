Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Вердер Вердер
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
Байер
Байер
1 4
Вольфсбург Вольфсбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Аугсбург
Аугсбург
0 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Кёльн Кёльн
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Ливерпуль» отказался от трансфера Тимо Вернера 

Газета.Ru и ещё 8 4 часа назад
«Ливерпуль» отказался от трансфера Тимо Вернера
Фото: Reuters
"Ливерпуль" отказался от переговоров по поводу трансфера лидера "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.
Как передает Daily Mirror, англичане отказались от громкой покупки из-за того, что немецкий клуб не готов вести переговоры при сумме трансфера меньше €55 млн Изначально "красные" предложили нападающему соглашение на пять лет с зарплатой €10 млн Стоит отметить, что на игрока сборной Германии также претендую "Бавария", "Челси" и "МЮ".
Что же касается контракта Вернера с "РБ Лейпциг", то он рассчитан до лета 2023 года.
Ранее четыре теста на коронавирус в АПЛ дали положительный результат.
Видео дня. Новая столица регби появится в Подмосковье
Газета.Ru: последние новости
Игрок "Уотфорда": моему сыну желали заразиться коронавирусом Игрок "Уотфорда": моему сыну желали заразиться коронавирусом Уехавший в США экс-игрок сборной России рассказал о сумасшедших ценах Уехавший в США экс-игрок сборной России рассказал о сумасшедших ценах Гендиректор "Уфы" прокомментировал информацию о возможной продаже клуба Гендиректор "Уфы" прокомментировал информацию о возможной продаже клуба
Футбол , Тимо Вернер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Погребняка ухудшилось
Состояние Погребняка ухудшилось
Объявлены даты проведения Гран-при Монако
Объявлены даты проведения Гран-при Монако
​Роналду не вернётся в Италию без гарантий безопасности
​Роналду не вернётся в Италию без гарантий безопасности
Джигурда бросил вызов Емельяненко
Джигурда бросил вызов Емельяненко
Жена Кокорина похвасталась пышной грудью
Жена Кокорина похвасталась пышной грудью
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение