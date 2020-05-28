«Ливерпуль» отказался от трансфера Тимо Вернера 

"Ливерпуль" отказался от переговоров по поводу трансфера лидера "РБ Лейпцига" Тимо Вернера

Как передает Daily Mirror, англичане отказались от громкой покупки из-за того, что немецкий клуб не готов вести переговоры при сумме трансфера меньше €55 млн Изначально "красные" предложили нападающему соглашение на пять лет с зарплатой €10 млн Стоит отметить, что на игрока сборной Германии также претендую "Бавария", "Челси" и "МЮ".

Что же касается контракта Вернера с "РБ Лейпциг", то он рассчитан до лета 2023 года.

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