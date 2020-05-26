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Смолов раскритиковал решение возобновить РПЛ 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Смолов раскритиковал решение возобновить РПЛ
Фото: РИА Новости
Форвард испанской «Сельты» Федор Смолов раскритиковал решение о возобновлении розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) в конце июня. Об этом игрок рассказал на YouTube-канале журналиста Василия Уткина.
По мнению игрока, его соотечественники руководствовались примером других европейских стран, в которых, в отличие от России, наблюдается снижение числа инфицированных коронавирусом. В связи с этим, решение о возобновлении российского первенства Смолов посчитал поспешным.
Розыгрыш Тинькофф РПЛ был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата запланировано на 21 июня. 16 мая после паузы стартовала немецкая Бундеслига. Ряд других европейских первенств, включая чемпионат Испании, планируется начать в июне.
Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», перешел в «Сельту» на правах аренды в конце января 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин провел шесть матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом. Клуб из Виго рассчитывает сохранить игрока как минимум до конца сезона, который закончится позже запланированного срока.
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Футбол , Премьер-лига , Василий Уткин , Федор Смолов , Локомотив
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