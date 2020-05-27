В семью к «Манчестер Сити»: «Уфу» могут продать шейхам 

«Уфа» может обзавестись мощным инвестором. Переговоры с российским клубом ведут две зарубежные компании, рассчитывающие выйти на рынок Восточной Европы, — холдинг City Football Group, в чью семью входит «Манчестер Сити», а также Red Bull, которому принадлежат «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг».

Две крупные европейские компании проявляют интерес к варианту с возможным сотрудничеством с российским клубом «Уфа». Об этом сообщил комментатор Роман Нагучева, уточнив, что инвестировать в башкирский проект готовы City Football Group и Red Bull.

В семью City Football Group входят девять клубов по всему миру: «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирону» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Ломмел» (Бельгия). Ранее появлялась информация, что теперь холдинг ищет выходы на рынок Восточной Европы.

«Им понравилось отношение клуба и к Александру Зинченко (перешел из «Уфы» в «Сити» в 2016 году. — «Газета.Ru»), и к предложению от «Ман Сити». Когда к тебе приходит такой клуб, хочется вместо 4 миллионов попросить хотя бы 10, но «Уфа» даже не попыталась пририсовать к договору сотые доли. Четыре так четыре. На Востоке это ценится. Плюс Башкортостан — нефтяной регион и это дает массу возможностей для взаимовыгодного сотрудничества», — написал журналист.

Австрийская компания Red Bull GmbH в мире спорта получила известность как спонсор и организатор многочисленных соревнований и конкурсов в автоспорте, велоспорте, сноубординге, мотоспорте, киберспорте, футболе и других видах. Ей также принадлежат два крупных футбольных клуба — немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Интересно и то, что в составе команды «Формулы-1» «Торо Россо» (с 2020 года — «Альфа Таури») выступает уроженец Уфы Даниил Квят

«Второй вариант — «Ред Булл». И любопытно, что именно в эту сторону склоняется гендиректор «Уфы». Тут заметно меньше сиюминутных денег, но гораздо больше перспектив. «РБ» не бросает свои спортивные проекты. Что в Бразилии, что в США, что в Австрии, что в Германии — это работа на результат и стремление быть на виду. «РБ Гана» — исключение, клуб исчез шесть лет назад. Но я верю, что в России вести бизнес все-таки попроще», — считает Нагучев.

«Чемпионат.com» в свою очередь уточняет, что в сферу интересов Red Bull входит не только «Уфа», но и девять других клубов Восточной Европы. Представитель российского офиса Red Bull сообщил, что в главном офисе не подтвердили информацию о переговорах. То же самое и касается City Football Group: там еще не приняли решение о вложении в российский или какой-либо еще проект.

В «Уфе» пока осторожно говорят о возможном переходе под крыло зарубежных компаний. Генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов подчеркнул, что клуб действительно нацелен на перспективное бизнес-сотрудничество, однако никакой конкретики пока нет.

«Такие вещи любят тишину, и ничего хорошего, когда вокруг идет большое обсуждение. Мы, наверное, один из клубов, который заточен на определенную бизнес-модель, и мы стараемся это делать. Вы знаете, что российские клубы, да и не только российские, всегда ищут больших партнеров. А то, что история может быть связана с Зинченко… Мы вели себя подобающе. Запомнились мы или не запомнились — не нам судить», — заявил он.

Куда разговорчивее оказался председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов . Он отметил, что интерес к клубу действительно существует, однако речи о полной продаже команды не идет. Основным спонсором «горожан», напомним, является региональное правительство Башкортостана. Предполагается, что контрольный пакет акций в случае прихода иностранных спонсоров останется у республики. Так или иначе, увеличение финансирования за частные деньги, по словам функционера, станет правильным вариантом.

«Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании (City Football Group принадлежит Abu Dhabi United Group. — «Газета.Ru») При этом речь о полной продаже клуба не идет, это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями населения Республики Башкортостан. Мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новое развитие, и переговоры ведутся активно», — цитирует Мурзагулова «Правда ПФО».

«Если мы хотим двигаться к новым горизонтам, то лучше это делать за частные деньги, а не увеличивая финансирование из окологосударственных источников за счет урезания других программ», — добавил он.

Агент Шандор Варга объяснил, что City Football Group вел переговоры по поводу инвестирования с двумя российскими командами, не назвав их. Однако этот процесс усложняется из-за недавних санкций Союза европейских футбольных ассоциации ( УЕФА ) в отношении «Манчестер Сити» и ситуации с коронавирусом.

«Но у организации все равно остается желание приобрести клуб в России. И ее интересует не кто-то конкретный, а в целом российский рынок», — сказал Варга в интервью «РБ-Спорт».