Российский футболист бросил вызов Роналду

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Российский форвард «Ростова» Тамаз Топурия улучшил трюк с баскетбольным кольцом и бросил вызов нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду . Видео появилось в Twitter команды.

18-летний Топурия почеканил мяч, подсек его ногой и забросил в корзину.

«В нашей Академии умеют круче. Повторите трюк Тамаза Топурии, Криштиану? Мы знаем, что вы понимаете по-русски», — написали представители «Ростова». В нашей Академии умеют круче, @juventusfc



Повторите трюк Тамаза Топурии, @Cristiano?



Мы знаем, что вы понимаете по-русски😂 pic.twitter.com/nS1SwSLULH— Football Club Rostov (@rostovfc) May 26, 2020

Ранее 26 мая Роналду показал похожий трюк на тренировке «Ювентуса». Фанаты оценили действия спортсмена и сравнили его с баскетболистом Майклом Джорданом

Топурия является воспитанником «Ростова». В этом сезоне он принял участие в двух матчах за основную команду.