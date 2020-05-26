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Российский футболист улучшил трюк с баскетбольным кольцом и бросил вызов Роналду 

Lenta.ru 1 час назад
Российский футболист бросил вызов Роналду
Фото: ТАСС
Российский форвард «Ростова» Тамаз Топурия улучшил трюк с баскетбольным кольцом и бросил вызов нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Видео появилось в Twitter команды.
18-летний Топурия почеканил мяч, подсек его ногой и забросил в корзину.
«В нашей Академии умеют круче. Повторите трюк Тамаза Топурии, Криштиану? Мы знаем, что вы понимаете по-русски», — написали представители «Ростова».
Ранее 26 мая Роналду показал похожий трюк на тренировке «Ювентуса». Фанаты оценили действия спортсмена и сравнили его с баскетболистом Майклом Джорданом.
Топурия является воспитанником «Ростова». В этом сезоне он принял участие в двух матчах за основную команду.
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