Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Боруссия М
Боруссия М
1 3
Байер Байер
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
Байер
Байер
1 4
Вольфсбург Вольфсбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
2 1
Шальке-04 Шальке-04
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Кёльн Кёльн
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Герта
Герта
16:30
Аугсбург Аугсбург
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Боруссия М Боруссия М

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня 

ТАСС и ещё 21 1 час назад
Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня
Фото: EPA-EFE/CLAUDIO PERI
Первенство Италии по футболу, приостановленное из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновится 20 июня. Об этом сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, комментарий которого приводит Sky Sport.
Решение было принято по итогам видеосовещания с главой Федерации итальянского футбола Даниэле Гравиной и главой серии А (высшего дивизиона чемпионата Италии) Паоло Дель Пино.
"Чемпионат возобновляется 20 июня. Я также надеюсь, что с 13 по 20 июня состоятся матчи Кубка Италии", — сказал министр.
Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта из-за коронавируса. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим — миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч). Ранее клубы возобновили командные тренировки.
Видео дня. Новая столица регби появится в Подмосковье
ТАСС: последние новости
Президент РПЛ назвал возвращение чемпионата России большой победой Президент РПЛ назвал возвращение чемпионата России большой победой Тесты четырех футболистов "Локомотива" дали положительный результат на коронавирус Тесты четырех футболистов "Локомотива" дали положительный результат на коронавирус СМИ: бывший футболист олимпийской сборной Сербии Мрдакович покончил с собой СМИ: бывший футболист олимпийской сборной Сербии Мрдакович покончил с собой
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент РПЛ заявил о большой победе
Президент РПЛ заявил о большой победе
«Свали с поста, пока живой»: Валуев ответил на оскорбления
«Свали с поста, пока живой»: Валуев ответил на оскорбления
Газизов подтвердил переговоры «Уфы» с Red Bull
Газизов подтвердил переговоры «Уфы» с Red Bull
Овечкин снова получил приз лучшего снайпера
Овечкин снова получил приз лучшего снайпера
​«Барселона» начала сокращение сотрудников
​«Барселона» начала сокращение сотрудников
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение