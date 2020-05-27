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Бэйл не понимает, почему болельщики «Реала» освистывают его 

RT на русском и ещё 2 3 часа назад
Бэйл пожаловался на болельщиков «Реала»
Фото: Reuters
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что не понимает, почему его освистывают болельщики команды, за которую он выступает.
«Почему меня освистывают? Для меня это самый большой вопрос! Я просто не понимаю этого. Когда у тебя возникают проблемы на поле, ожидаешь, что болельщики поддержат тебя и постараются сделать так, чтобы ты играл лучше, потому что потом это их осчастливит. Но, похоже, они поступают наоборот», — цитирует Бэйла AS.
По его словам, он только теряет уверенность в себе из-за подобных действий фанатов, а уровень его игры продолжает падать.
«Это такая особенность «Реала». В других клубах такое тоже происходит, но «Реал» этим особенно известен», — добавил Бэйл.
Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Его действующий контракт истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне валлиец провёл 18 матчей за клуб, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее Бэйл признался, что ему был бы интересен переход в клуб MLS.
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Футбол , Гарет Бэйл , Реал
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