Бэйл пожаловался на болельщиков «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что не понимает, почему его освистывают болельщики команды, за которую он выступает.

«Почему меня освистывают? Для меня это самый большой вопрос! Я просто не понимаю этого. Когда у тебя возникают проблемы на поле, ожидаешь, что болельщики поддержат тебя и постараются сделать так, чтобы ты играл лучше, потому что потом это их осчастливит. Но, похоже, они поступают наоборот», — цитирует Бэйла AS.

По его словам, он только теряет уверенность в себе из-за подобных действий фанатов, а уровень его игры продолжает падать.

«Это такая особенность «Реала». В других клубах такое тоже происходит, но «Реал» этим особенно известен», — добавил Бэйл.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Его действующий контракт истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне валлиец провёл 18 матчей за клуб, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Бэйл признался, что ему был бы интересен переход в клуб MLS.