В Госдуме захотели запретить чемпионат России по футболу 

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Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Плетнева посчитала, что в условиях пандемии коронавируса решение о возобновлении футбольного первенства представляется преждевременным.

«Такая ситуация выглядит провокационной. Государство демонстрирует желание помогать игрокам-миллионерам, которые получают право не соблюдать самоизоляцию и продолжать зарабатывать деньги», — заявила она.

Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. Матчи пройдут без зрителей. Министр спорта Олег Матыцин одобрил решение и обратил внимание на важность соблюдения мер безопасности.