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В Госдуме захотели запретить чемпионат России по футболу 

Lenta.ru и ещё 9 54 минуты назад
В Госдуме захотели запретить чемпионат России по футболу
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.
Плетнева посчитала, что в условиях пандемии коронавируса решение о возобновлении футбольного первенства представляется преждевременным.
«Такая ситуация выглядит провокационной. Государство демонстрирует желание помогать игрокам-миллионерам, которые получают право не соблюдать самоизоляцию и продолжать зарабатывать деньги», — заявила она.
Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. Матчи пройдут без зрителей. Министр спорта Олег Матыцин одобрил решение и обратил внимание на важность соблюдения мер безопасности.
Чемпионат России, как и многие другие мировые футбольные соревнования, был приостановлен из-за пандемии. К моменту объявления паузы в турнире единолично лидирует петербургский «Зенит», опережая ближайших преследователей на девять очков.
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Комментарии 12
Футбол , Олег Матыцин , Тамара Плетнева , Зенит , Госдума , Роспотребнадзор
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