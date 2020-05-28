Ссора с Тедеско: за что Гулиева сослали в «Спартак-2» 

«Спартак» еще не принял окончательного решения о судьбе Аяза Гулиева в клубе. Несколько дней назад 23-летнего полузащитника перевели в «Спартак-2» из-за нарушения дисциплины. По последней информации, игрок позволил себе некорректное общение с главным тренером команды Доменико Тедеско

Карьера блеснувшего в «Ростове» несколько лет назад Аяза Гулиева после возвращения в московский «Спартак» пошла по наклонной. Громкий скандал с избиением американского гражданина на улице Москвы, отсутствие постоянной игровой практики и безрезультативная игра — это пока все, чем сумел отметиться полузащитник в составе красно-белых. Теперь в этот список добавился еще и конфликт с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

25 мая клуб официально объявил, что Гулиев отстранен от работы с первой командой и переведен в «Спартак-2» — фарм-клуб, выступающий в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). По версии инсайдеров, во время теоретического занятия хавбек позволил себе некорректное общение с ассистентом Тедеско Владимиром Чипзановичем. Позднее же появилась информация, что поспорил Гулиев не с помощником тренера, а с самим Тедеско. Вопреки требованию отбывать двухнедельный карантин после возвращения в Россию, как пишут СМИ, специалист якобы получил разрешение руководства тренировать команду на клубной базе.

Metaratings.ru в свою очередь пишет, что после конфликта между Гулиевым и Тедеско к футболисту подошел администратор команды и передал ему требование тренера покинуть Тарасовку. Гулиев в ответ попросил наставника принять его, чтобы он мог объяснить свое поведение, но Тедеско категорически отказался. Затем к немцу пришли голкипер Артем Ребров и защитник Георгий Джикия , вступившиеся за одноклубника, однако и капитанов он слушать не стал.

В связи с этим инцидентом активно начал обсуждаться возможный уход Гулиева из «Спартака». Генеральный директор красно-белых Томас Цорн , самоизолировавшийся вместе с командой в Тарасовке, пояснил, что клуб по-прежнему не принял окончательного решения по поводу будущего игрока. По его мнению, произошедший год назад скандал с пешеходом никак не связан с сегодняшней ситуацией.

«Я бы не стал сейчас вспоминать историю с американцем. Да, это был резонансный инцидент, но он был закрыт и исчерпан еще до моего прихода. Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил. Посмотрим, что будет с Аязом дальше — где и как он будет задействован. На данный момент принято решение на какое-то время отправить его в «Спартак-2». Понаблюдаем за ним, за его отношением к делу и к клубу. И исходя из этого сделаем выводы», — цитирует чиновника Sport24.

Напомним, что в апреле 2019 года Гулиев стал инициатором драки на Краснопрудной улице в Москве. Футболист, проезжая на машине, нарушил правила дорожного движения, не остановившись на светофоре. В числе прохожих был гражданин США Майкл Коу Джон Эли, едва не попавший под колеса спортсмена. Гулиев вышел из автомобиля и ударил его по лицу, а затем принялся избивать ногами. Позднее игрок был задержан полицией, где принес пострадавшему извинения, а американец написал заявление, что не имеет претензий к нему. «Спартак» пообещал применить строгие дисциплинарные меры к хавбеку. На этом история закончилась.

«В последнее время Гулиев вел себя в коллективе нормально, выполнял весь объем работы на тренировках. Требуется время, чтобы сделать правильные выводы и принять окончательное решение. Не мне судить, возможны ли изменения в его характере или нет. Инцидент с американцем случился до моего появления в «Спартаке», эта тема никак не связана с нынешней ситуацией. Лично у меня с Аязом никаких проблем не возникало. Нет их и сейчас», — сказал Цорн в интервью «СЭ».

В то же время проблемой для Гулиева остается то, что «Спартак-2» сейчас даже не тренируется, поскольку сезон в ФНЛ был завершен досрочно. Тем временем до рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) остается четыре недели. «Спартак», как заявил Цорн, рассчитывает, что с 10 июня провинившийся футболист начнет тренировочные занятия в составе фарм-клуба. Кроме того, ему предстоит разговор с генеральным директором.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко , комментируя инцидент с Гулиевым, выразил мнение, что футболист совершил ошибку, вернувшись в «Спартак». Червиченко считает, что в клубах, где полузащитник играл раньше, он бы не позволил себе такого поведения.

«Конечно, у Гулиева есть проблемы с дисциплиной. Безнаказанность влечет дальнейшую безответственность. Исходя из того, что пишут в СМИ, в этот раз Аяз не поладил с тренером. Человек просто не понимает, где и как себя вести. Для этого есть такие клубы, как «Ростов» или «Ахмат», где популярно могут объяснить, что правильно, а что нет. Там бы Гулиев себе точно не позволил такого поведения», — приводит слова Червиченко газета «Известия».

«Ему мешает его же характер. О его неумении управлять собой знают все. Но очевидно, что это не является каким-то криминалом. Вопрос в том, что работа с ним требует повышенного внимания и вдумчивости. По своему воспитанию он чистый парень. Мне иногда ставили в укор, что я так говорю, вспоминали какие-то хамские примеры с его участием. Но это не отражает сущности Аяза. Уверен, он абсолютно воспитанный парень», — сказал он в беседе с Eurosport.ru.

В нынешнем сезоне Гулиев провел всего 11 матчей за «Спартак», в основном выходя на замену, и не смог отметиться результативными действиями.