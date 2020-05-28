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СМИ: Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями 

Газета.Ru и ещё 64 2 часа назад
Проведение матчей РПЛ со зрителями согласовали
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России со зрителями с 21 июня, сообщает TVC+ в Twitter.
Отмечается, что на трибунах должно быть занято не более 10% мест.
Розыгрыш Российской премьер лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.
Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 358 тыс. человек, 2,5 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,8 млн В России зафиксировали 379 тыс. случаев заражения.
Ранее экс-игрок сборной России Алексей Смертин высказался о возможности проведения матчей РПЛ со зрителями.
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Футбол , Прочее , РПЛ , Алексей Смертин , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ , Роспотребнадзор
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