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РПЛ может стать Лигой России или Высшей лигой. РФС обсуждает нейминг лиг 

Sports.ru 2 часа назад
РПЛ может стать Лигой России или Высшей лигой
Фото: Sports.ru
По информации «РБ-Спорт», лиги могут быть дифференцированы при помощи прилагательных, а их название будет отсылать к традициям советского футбола. То есть: Высшая лига — РПЛ, Первая лига — ФНЛ, Вторая лига — ПФЛ.
Другой вариант предусматривает нейминг лиг по тому, какое место они имеют в системе российского футбола. То есть: Лига России/Национальная лига — РПЛ, Лига роста/развития — ФНЛ, Лига регионов — ПФЛ.
Эти варианты пока не окончательные. Вероятно, в РФС хотят привлечь к обсуждению темы и болельщиков.
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