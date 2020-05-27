РПЛ может стать Лигой России или Высшей лигой

По информации «РБ-Спорт», лиги могут быть дифференцированы при помощи прилагательных, а их название будет отсылать к традициям советского футбола. То есть: Высшая лига — РПЛ, Первая лига — ФНЛ, Вторая лига — ПФЛ.

Другой вариант предусматривает нейминг лиг по тому, какое место они имеют в системе российского футбола. То есть: Лига России/Национальная лига — РПЛ, Лига роста/развития — ФНЛ, Лига регионов — ПФЛ.

Эти варианты пока не окончательные. Вероятно, в РФС хотят привлечь к обсуждению темы и болельщиков.

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