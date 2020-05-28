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Игрок «Уотфорда»: моему сыну желали заразиться коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 7 3 часа назад
«Моему сыну желали заразиться коронавирусом»
Фото: Reuters
Капитан английского "Уотфорда" Трой Дини рассказал о том, что подвергся травле из-за отказа тренироваться на клубной базе, передает CNN Sport в Twitter.
Напомним, у сына игрока проблемы с органами дыхания. Футболист опасается за его здоровье.
"В интернете моему сыну желали заразиться коронавирусом. Если вы отвечаете на это, вам говорят: "Ах, мы его задели", и они продолжают это делать. Вы будете идти по улице, а люди скажут: "Я работаю, возвращайся и ты к работе", — сказал Дини.
В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "Уотфорд" занимает 17 место, набрав 27 очков.
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Футбол , Прочее , Трой Дини , Тимо Вернер , CNN
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