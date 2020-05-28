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Капитан английского "Уотфорда" Трой Дини рассказал о том, что подвергся травле из-за отказа тренироваться на клубной базе, передает CNN Sport в Twitter.

Напомним, у сына игрока проблемы с органами дыхания. Футболист опасается за его здоровье.

"В интернете моему сыну желали заразиться коронавирусом. Если вы отвечаете на это, вам говорят: "Ах, мы его задели", и они продолжают это делать. Вы будете идти по улице, а люди скажут: "Я работаю, возвращайся и ты к работе", — сказал Дини.