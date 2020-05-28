«Моему сыну желали заразиться коронавирусом» 

Капитан английского футбольного клуба «Уотфорд» Трой Дини рассказал, что болельщики после его отказа вернуться на поле пожелали его сыну заразиться коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Как писал «Рамблер», ранее Дини заявил, что пока не вернется к тренировкам вместе с командой. Футболист рассказал, что у его пятимесячного сына проблемы с дыханием. Он отметил, что не хочет подвергать ребенка опасности каждый раз, когда возвращается домой.

После этого, по его словам, люди в интернете и на улице начали требовать, чтобы он «вернулся на работу», так как им тоже приходится работать.

«Я видел некоторые комментарии в отношении моего сына, люди писали: «Я надеюсь, что твой сын заразится коронавирусом», — заявил Дини.

Футболист отметил, что не отвечает на такие комментарии, так как это еще больше раззадорит недоброжелателей.