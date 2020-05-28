Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Вердер Вердер
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
Байер
Байер
1 4
Вольфсбург Вольфсбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Аугсбург
Аугсбург
0 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Кёльн Кёльн
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Реал» готов обменять Погба на четырех игроков 

Спорт-Экспресс и ещё 1 1 час назад
«Реал» готов обменять Погба на четырех игроков
Фото: Reuters
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «Реале», сообщает The Sun. Мадридцы готовы обменять француза на четырех игроков — Мартина Эдегора, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.
В сезоне-2019/20 27-летний Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей, на его счету две результативные передачи. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за проблем с лодыжкой. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
Предполагается, что Погба будет готов к возобновлению сезона.
Видео дня. Новая столица регби появится в Подмосковье
Спорт-Экспресс: последние новости
«Гулиев не вспылил — знал, что стало поводом». Томас Цорн — об отстранении хавбека от основного состава «Спартака» «Гулиев не вспылил — знал, что стало поводом». Томас Цорн — об отстранении хавбека от основного состава «Спартака» «Пятый день болезни. Никто из Роспотребнадзора не приезжал». Мария Погребняк — о коронавирусе в семье «Пятый день болезни. Никто из Роспотребнадзора не приезжал». Мария Погребняк — о коронавирусе в семье Трой Дини: «Возможно, на следующей неделе вернусь к тренировкам с командой» Трой Дини: «Возможно, на следующей неделе вернусь к тренировкам с командой»
Футбол , Мартин Эдегор , Мариано Диас , Лукас Васкес , Поль Погба , Реал , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший теннисист Грузии избил бывшую жену и поплатился
Лучший теннисист Грузии избил бывшую жену и поплатился
Шарапова показала свой накачанный пресс
Шарапова показала свой накачанный пресс
Перстень Коби Брайанта ушёл с аукциона за $206 тысяч
Перстень Коби Брайанта ушёл с аукциона за $206 тысяч
БАТЭ стал рекордсменом Беларуси
БАТЭ стал рекордсменом Беларуси
Туктамышева нашла плюсы в самоизоляции
Туктамышева нашла плюсы в самоизоляции
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение