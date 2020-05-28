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Анюков объявил о завершении карьеры 

Евро-футбол.Ру и ещё 12 4 часа назад
Анюков объявил о завершении карьеры
Фото: РИА Новости
Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков сообщил о завершении игровой карьеры. Его слова опубликованы на официальном сайте клуба.
«Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провел в Самаре. Мои близкие были рады, что я заканчиваю карьеру именно дома, в Самаре — там где ее и начинал. Я счастлив, что так произошло», — приводит слова 37-летнего футболиста пресс-служба самарского клуба.
Анюков выступал в чемпионате России за «Крылья Советов» (2000-2005, 2019-2020) и петербургский «Зенит» (2005-2019). В составе «сине-бело-голубых» Александр пять раз становился чемпионом Премьер-лиги и дважды выигрывал кубок страны. Также в его активе триумф в Кубке УЕФА сезона-2007/2008.
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