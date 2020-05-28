Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Вердер Вердер
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
Байер
Байер
1 4
Вольфсбург Вольфсбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Аугсбург
Аугсбург
0 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Кёльн Кёльн
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Тесты четырех футболистов «Локомотива» дали положительный результат на коронавирус 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Фото: ТАСС
Тесты на коронавирус четырех игроков московского футбольного клуба "Локомотив" показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Коронавирус выявлен у вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова, Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова. Отмечается, что болезнь у них проходит бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Ранее стало известно, что коронавирусом заразился нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан.
Футболисты "Локомотива" в четверг начали тренировочный сбор для подготовки к возобновлению чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса. Сбор проходит на подмосковной базе клуба в Баковке.
Ранее среди игроков клубов Российской премьер-лиги случаи инфицирования были подтверждены у защитника московского "Динамо" Романа Евгеньева, полузащитника столичного "Спартака" Зелимхана Бакаева, нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка, защитников казанского "Рубина" Константина Плиева и Николая Пояркова. Кроме того, нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин, а также полузащитники Филип Рогич, Жига Шкофлек и нападающий Андреа Чуканов, выступающие за "Оренбург", уже выздоровели после заражения коронавирусом.
Сезон-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко, отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет девять баллов.
Видео дня. Новая столица регби появится в Подмосковье
ТАСС: последние новости
Аджоев: зрителей на игры РПЛ стоит вернуть при первой возможности Аджоев: зрителей на игры РПЛ стоит вернуть при первой возможности Защитник ФК "Локомотив" Хёведес не вернулся в клуб для подготовки к рестарту сезона в РПЛ Защитник ФК "Локомотив" Хёведес не вернулся в клуб для подготовки к рестарту сезона в РПЛ Паспорт болельщика для въезда в РФ на матчи чемпионата Европы по футболу аннулирован Паспорт болельщика для въезда в РФ на матчи чемпионата Европы по футболу аннулирован
Комментарии 1
Футбол , Павел Погребняк , Антон Коченков , Зелимхан Бакаев , Роман Евгеньев , Дмитрий Баринов , Джефферсон Фарфан , Роман Тугарев , Роман Зобнин , Магомед-шапи Сулейманов , Константин Плиев , Николай Поярков , Андреа Чуканов , Спартак , Зенит , РФС , ФК "Урал" , Локомотив , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Торбинский назвал главный клуб в своей карьере
Торбинский назвал главный клуб в своей карьере
В НХЛ готовы объявить о возобновлении сезона
В НХЛ готовы объявить о возобновлении сезона
«Реал» готов обменять Погба на четырех игроков
«Реал» готов обменять Погба на четырех игроков
Одобрено проведение двух турниров UFC
Одобрено проведение двух турниров UFC
«Манчестер Сити» нашел замену Лерою Зане
«Манчестер Сити» нашел замену Лерою Зане
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение