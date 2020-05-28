У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

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Тесты на коронавирус четырех игроков московского футбольного клуба "Локомотив" показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты "Локомотива" в четверг начали тренировочный сбор для подготовки к возобновлению чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса. Сбор проходит на подмосковной базе клуба в Баковке.