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Газизов подтвердил переговоры «Уфы» с Red Bull 

RT на русском и ещё 14 2 часа назад
Газизов подтвердил переговоры «Уфы» с Red Bull
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.
«Мы ещё два года назад начали эти движения. Играли с «Ред Буллом» на австрийском сборе в 2018-м. Тогда начали цепляться и говорить. С «Зенитом» тоже вели переговоры, предлагали сотрудничество. Если условно придут в российский клуб шейхи, то проблем нет. Всё законно, это совместное предприятие. Надо работать не только на российском уровне, а выходить и на европейский рынок. Там большие деньги, другой уровень», — заявил Газизов в интервью комментатору Геннадию Орлову в социальной сети ВКонтакте.
Компании Red Bull принадлежат клубы в Австрии, Германии, США и других странах.
Ранее Газизов подтвердил, что РФС работает над возобновлением РПЛ со зрителями.
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