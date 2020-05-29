Рами ответил на слухи о продаже золотой медали ЧМ-2018

Французский защитник Адиль Рами , со скандалом покинувший российский «Сочи», в сториз инстаграма рассказал, что не продавал золотую медаль, завоеванную со сборной Франции на российском чемпионате мира по футболу 2018-го года. Рами уверяет, что его золотая медаль хранится дома, в надежном месте, вместе со всеми остальными командными и индивидуальными наградами футболиста.

Ранее стало известно, что один из участников ЧМ-2018 в составе сборной Франции продал свою золотую медаль на аукционе на 65 000 евро.