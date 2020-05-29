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Адиль Рами уверил, что не продавал золотую медаль ЧМ-2018 

Просто Про Спорт и ещё 8 2 часа назад
Рами ответил на слухи о продаже золотой медали ЧМ-2018
Фото: Reuters
Французский защитник Адиль Рами, со скандалом покинувший российский «Сочи», в сториз инстаграма рассказал, что не продавал золотую медаль, завоеванную со сборной Франции на российском чемпионате мира по футболу 2018-го года. Рами уверяет, что его золотая медаль хранится дома, в надежном месте, вместе со всеми остальными командными и индивидуальными наградами футболиста.
Ранее стало известно, что один из участников ЧМ-2018 в составе сборной Франции продал свою золотую медаль на аукционе на 65 000 евро.
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Футбол , Адиль Рами
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