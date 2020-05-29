Вратарь «ПСЖ» попал в ДТП

Польский голкипер «ПСЖ» Марцин Булка в ночь на четверг, 28 мая, попал в серьезное ДТП. Как сообщается в твиттере Footballogue, 20-летний футболист не пострадал, однако его спорткар Lamborghini получил серьезные повреждения.

Инцидент произошел неподалеку от польского города Вышогруд. Также отмечается, что машина, скорее всего, не принадлежала игроку и была взята им в аренду.

Булка стал игроком «ПСЖ» летом 2019 года, подписав двухлетний контракт. До этого вратарь выступал за молодежный состав «Челси».

В сезоне-2019/20 Булка провел за первый состав парижан всего 1 матч, в котором отыграл на ноль.