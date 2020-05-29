Роспотребнадзор одобрил матчи со зрителями

Роспотребнадзор официально подтвердил, что согласовал проведение матчей Российской премьер-лиги после ее возобновления со зрителями. Клубам разрешат заполнять трибуны на 10% от их вместительности. «Газета.Ru» объясняет, как это будет происходить.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство других чемпионатов в мире, будет возобновлена после вынужденной паузы. Впрочем, в России это произойдет с некоторыми изменением. Зарубежные первенства единогласно решили не допускать зрителей на стадионы после рестарта сезона. Вполне вероятно, что соответствующий запрет распространится не только на окончание нынешнего сезона, но и на следующую кампанию. Или же до тех пор, пока не будет создана вакцина против коронавируса. Об этом всерьез говорят в Англии, Италии и Испании.

Но в России концовку сезона-2019/20 планируют провести в присутствии живой публики. Накануне ряд источников сообщил, что РПЛ согласовала возможность допустить ограниченное количество болельщиков на трибуны, когда матчи будут возобновлены. Позднее Роспотребнадзор официально подтвердил: клубам будет разрешено заполнять арены, но не более чем на 10% от их вместительности.

«Мы очень рады, что хотя бы небольшая часть болельщиков сможет присутствовать на стадионе. Футбол при совсем пустых трибунах — это печальное зрелище», — отметил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Процесс доигровки чемпионата, старт которого намечен на 21 июня, будет проходить с особыми правилами. Российский футбольный союз (РФС) совместно с лигой разработали специальный регламент возобновления тренировочного процесса и проведения официальных матчей. Он будет включать в себя следующие обязательные пункты:

— регулярная диагностика состояния здоровья футболистов, судей и прочего персонала;

— усиленные гигиенические меры;

— постоянная дезинфекция помещений и инвентаря;

— соблюдение социальной дистанции между игроками и персоналом;

— проведение инструктажа по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей;

— зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона);

— социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба (то есть отмена церемонии с рукопожатиями);

— проведение ежедневного медицинского осмотра.

«Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата и реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков», — произнес президент РПЛ Сергей Прядкин в беседе с ТАСС.

«Локомотива», Кроме того, как пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК, определен порядок предоставления фанатам места на трибунах. Приоритетное право на выкуп билетов будет у болельщиков, которые приобрели сезонные абонементы. Но это не значит, что все владельцы абонементов смогут попасть на стадионы. Дело в том, что у ряда клубов — московских ЦСКА, «Спартака» «Динамо» — количество ранее проданных абонементов превышает пять тысяч. Соответственно, осуществить проход на матчи всех держателей карт эти команды не смогут.

Не исключено, что выходом из этой ситуации станет проведение жеребьевки. Этот формат использовал московский ЦСКА, чтобы определить, кто из владельцев абонементов сможет попасть на матчи с «Уфой» и «Зенитом» . Впоследствии это не пригодилось, поскольку сезон был приостановлен. «Зенит» уже высказался по этому поводу, заверив, что распределение билетов будет происходить «по справедливости».

РФС и РПЛ также рассматривают допуск на стадионы не только телевизионных журналистов, обеспечивающих прямой эфир, но и всех других работников прессы. Важно то, что сотрудники СМИ должны быть включены в общий процент зрителей, которые присутствуют на стадионе. При этом сотрудники полиции с большой долей вероятности не попадут в процент зрителей. Что касается фанатов, то для них создадут перечень правил: так, болельщиков планируют призывать к соблюдению социальной дистанции, а прохождение на стадион будет проходить с помощью бесконтактной пропускной системы. Другое дело, что к настоящему моменту не все стадионы клубов российского чемпионата оснащены ей.

Решение допустить болельщиков на трибуны может быть связано с тем, что деньги от продажи билетов составляют огромную часть от общего дохода клубов. Поскольку три месяца они были лишены возможности проводить матчи, то убытки у всех составляют уже приличную сумму. В топовых европейских чемпионатах потеря фанатов не выглядит такой критичной, так как там команды получают наибольшую прибыль от продажи телеправ.