«Локомотив» попрощался с Семиным

Ранее "Локомотив" объявил, что трудовое соглашение с Семиным, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено. Новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич . Председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков в субботу сообщил РИА Новости, что Николич прибыл в Москву.

"Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера "Локомотива". Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать "Локомотив" первым! Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему "спасибо, Палыч", — говорится в сообщении.

Семин возглавлял "Локомотив" с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством специалиста "Локомотив" трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.