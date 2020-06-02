Дата возобновления РПЛ изменилась

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал новую дату возобновления футбольного сезона в стране.
"Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернётся в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре", — сказал Чернышенко.
Напомним, что вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса длится в РПЛ с середины марта.
В чемпионате осталось провести восемь туров. Розыгрыш турнира планируется завершить 22 июля.