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Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом 

News.ru и ещё 12 1 час назад
Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Фото: globallookpress.com
Пять игроков испанского футбольного клуба «Барселона» перенесли заболевание коронавирусом.
Помимо этого, заболевание было выявлено у двух представителей тренерского штаба. Сообщается, что в настоящий момент все заболевшие выздоровели и вернулись к тренировкам, сообщает RAC1.
Чемпионат Испании по футболу, приостановленный из-за коронавируса, возобновится 11 июня.
Ранее руководство испанского футбольного клуба «Барселона» назвало имена шести футболистов, которые точно не покинут команду во время летнего трансферного окна. В список неприкасаемых футболистов вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг и нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати. Остальных игроков команды «Барселона» готова продать, писал NEWS.ru.
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