Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом 

Пять игроков испанского футбольного клуба «Барселона» перенесли заболевание коронавирусом.

Помимо этого, заболевание было выявлено у двух представителей тренерского штаба. Сообщается, что в настоящий момент все заболевшие выздоровели и вернулись к тренировкам, сообщает RAC1.

Чемпионат Испании по футболу, приостановленный из-за коронавируса, возобновится 11 июня.