Быстров дал совет Дзюбе

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался относительно возможного интереса со стороны зарубежных клубов к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе. По словам экс-хавбека петербуржцев, из-за своего возраста Дзюбе вряд ли стоит уезжать в Европу.
"Я думаю, что у него возраст не тот, чтобы уезжать. Вряд ли топовые клубы возьмут возрастного футболиста. Что они потом с ним делать будут? Им лучше купить молодого, чтобы раскрутить его, а потом продать. Поэтому Дзюбе лучше доигрывать в России. Впрочем, у футболиста есть своя голова на плечах, ему и принимать решение", — приводит слова Быстрова "Спорт уик-энд".
Ранее Дзюба высказался о решении возобновить чемпионат России.