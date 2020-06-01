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Быстров посоветовал Дзюбе «доигрывать в России» 

Газета.Ru и ещё 3 6 часов назад
Быстров дал совет Дзюбе
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался относительно возможного интереса со стороны зарубежных клубов к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе. По словам экс-хавбека петербуржцев, из-за своего возраста Дзюбе вряд ли стоит уезжать в Европу.
"Я думаю, что у него возраст не тот, чтобы уезжать. Вряд ли топовые клубы возьмут возрастного футболиста. Что они потом с ним делать будут? Им лучше купить молодого, чтобы раскрутить его, а потом продать. Поэтому Дзюбе лучше доигрывать в России. Впрочем, у футболиста есть своя голова на плечах, ему и принимать решение", — приводит слова Быстрова "Спорт уик-энд".
Ранее Дзюба высказался о решении возобновить чемпионат России.
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Футбол , Владимир Быстров , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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