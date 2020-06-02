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Черчесов высказал мнение о возобновлении футбольного сезона 

RT на русском и ещё 27 3 часа назад
Черчесов высказался о возобновлении РПЛ
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, как долго футбол будет восстанавливаться от пандемии коронавируса.
«Хотелось бы без потерь. За границей хотят играть даже без зрителей, чтобы зарабатывать. У нас проскакивают мысли, что не надо играть, чтобы сэкономить. Наверное, неправильно мы это оцениваем. Нам бы тоже в эту реку войти», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».
Он отметил, что опасался, что на волне критических публикаций против возобновления сезона, в правительстве могут не дать добро на проведение матчей.
«Я не говорю негативно, но нам надо над этим поработать. Если мы сами не будет присматривать за футболом и делать его качественнее и лучше, за нас это никто не сделает. Эта пандемия нам многие вопросы задала, на которые сегодня ответа нет, но их в любом случае надо находить», — добавил специалист.
Футбольный сезон в России был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Чемпионаты ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены, а возобновление РПЛ планируется на 21 июня.
Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий поддержал решение о допуске болельщиков на матчи РПЛ.
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Комментарии 1
Футбол , Станислав Черчесов , Леонид Слуцкий , СБОРНАЯ РОССИИ
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