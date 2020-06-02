Пятеро футболистов «Барселоны» переболели COVID-19

Пять игроков каталоснкого футбольного клуба «Барселона» переболели коронавирусом.

Как сообщает RAC1, коронавирус был выявлен ещё у двух представителей тренерского штаба.

Отмечается, что заболевание было диагностировано ещё в марте, и сейчас все заболевшие уже выздоровели, и смогли вернуться к тренировкам.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров. Возобновление сезона запланировано на 11 июня, а первая игра «Барселоны» — на 13 июня.

Ранее сообщалось, что пункт в контракте Месси о бесплатном уходе из «Барселоны» больше не действителен.