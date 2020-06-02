«Чемпионат» запустил интерактивную карту возвращения спорта 

Крупнейшее спортивное издание России «Чемпионат» запустило уникальную онлайн-карту , предоставляющую актуальную информацию о возобновлении после пандемии мировых спортивных лиг и турниров и их статусах.

Карта обновляется по мере поступления официальных данных о сроках возвращения или прекращения турниров. Пользователь может «путешествовать» по странам с помощью функций приближения и скрола. Статус турниров отображается в точках: зелёная — возобновлён, жёлтая — будет возобновлён, красная — завершён недоигранным. Названия турниров всплывают при наведении курсора, а при клике на название появляются другие подробности.

Кроме того, читателям «Чемпионата» доступна информация обо всех популярных соревнованиях. Рядом с картой расположена актуальная новостная лента, в которой собраны материалы о турнирах с подтвержденным статусом и о предполагаемых сроках возобновления неопределившихся лиг и кубков.

Антон Сучков, управляющий директор «Чемпионата»: