«Чемпионат» запустил интерактивную карту возвращения спорта 

Крупнейшее спортивное издание России «Чемпионат» запустило уникальную онлайн-карту, предоставляющую актуальную информацию о возобновлении после пандемии мировых спортивных лиг и турниров и их статусах.
Карта обновляется по мере поступления официальных данных о сроках возвращения или прекращения турниров. Пользователь может «путешествовать» по странам с помощью функций приближения и скрола. Статус турниров отображается в точках: зелёная — возобновлён, жёлтая — будет возобновлён, красная — завершён недоигранным. Названия турниров всплывают при наведении курсора, а при клике на название появляются другие подробности.
Кроме того, читателям «Чемпионата» доступна информация обо всех популярных соревнованиях. Рядом с картой расположена актуальная новостная лента, в которой собраны материалы о турнирах с подтвержденным статусом и о предполагаемых сроках возобновления неопределившихся лиг и кубков.
Антон Сучков, управляющий директор «Чемпионата»:
«После длительного карантина российский и мировой спорт наконец-то постепенно возвращаются в нашу жизнь — возобновляются тренировки и соревнования. Сейчас мы регулярно следим за позитивными новостями о спорте, каждый день узнаем, что тот или иной турнир готов к старту. И чтобы всю эту информацию собрать воедино, «Чемпионат» решил создать интерактивную карту. С её помощью наши пользователи могут в простой и удобной форме «пройтись» по странам и узнать, где уже совсем скоро начнутся спортивные события».