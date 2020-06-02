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«Зенит» опроверг информацию о выплате 347,2 млн руководству клуба 

Sports.ru и ещё 1 46 минут назад
«Зенит» опроверг сведения о выплате 347 млн руководству
Фото: РИА Новости
«Зенит» выступил с заявлением относительно информации о выплатах почти 350 миллионов рублей руководству клуба.
«Информации о суммах, якобы выплаченных совету директоров, не соответствует действительности — место в совете директоров ФК «Зенит» не предусматривает никаких финансовых выплат со стороны клуба.
Согласно правилам бухгалтерского учета, она складывается из окладов и вознаграждений за финансово-экономические, коммерческие и спортивные результаты, а также предусматривает страховые взносы только штатным сотрудникам клуба: членам правления, генеральному директору, руководителям спортивного блока и основных подразделений, а также все налоги и социальные отчисления — по этому показателю ФК «Зенит» входит в число крупнейших налоговых плательщиков в Санкт-Петербурге», — заявили в пресс-службе клуба.
«Зенит» выплатил руководителям клуба 347,2 млн рублей в 2019 году
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