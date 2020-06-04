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Юрий Сёмин может в третий раз возглавить «Динамо» Киев 

Чемпионат.com и ещё 17 46 минут назад
Семин может возглавить киевское «Динамо»
Фото: РИА Новости
Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин может в третий раз возглавить киевское «Динамо», сообщает Dynamo.kiev.ua.
По данным источника, Сёмин — один из главных кандидатов на пост главного тренера киевского клуба. Сообщается, что конфликт между специалистом и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, который в прошлом привёл к отставке тренера, полностью исчерпан.
Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года специалист вернулся на пост главного тренера киевлян. Вместе с бело-синими он стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны.
Напомним, 14 мая «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул должность наставника «железнодорожников» 31 мая.
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Футбол , Юрий Семин , Игорь Суркис , Локомотив , Динамо
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