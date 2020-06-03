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Месси присоединился к флешмобу «Blackout tuesday» 

Чемпионат.com и ещё 4 5 часов назад
Месси присоединился к флешмобу «Blackout tuesday»
Фото: Reuters
Нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси присоединился к флешмобу «Blackout tuesday».
Месси опубликовал в своём «инстаграме» чёрный квадрат, сопроводив запись хэштегами #BLM и #blackouttuesday.
Суть флешмоба заключается в том, что в течение всего вторника, 2 июня, люди не должны публиковать развлекательные посты в своих аккаунтах в социальных сетях, выложить чёрный квадрат с хештегом #blackouttuesday, а также сделать запись в поддержку движения «Black lives matter» («Жизни чернокожих важны»).
25 мая в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
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Футбол , Лионель Месси
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