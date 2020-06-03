Пирес планирует стать тренером 

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Экс-футболист лондонского «Арсенала» Робер Пирес заявил о намерении начать тренерскую карьеру.

«Тренерство — это отличная работа, даже если она трудна. Думаю, что в ближайшем будущем пройду тренерские курсы. Планирую отправиться на обучение в Испанию. Пока не могу сказать, какую команду хотел бы тренировать. Честно говоря, не могу так легко сделать выбор. Вы не можете знать, куда вас заведет профессия наставника», — передает слова француза портал Goal.com.

Напомним, что Пирес защищал цвета «Арсенала» с 2000-го по 2006-й год. В составе лондонского коллектива Робер провел 283 игры и забил 85 мячей.