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Российский футболист разозлил фанатов словами о зарплате 

Вероника Полынина и ещё 1 1 час назад
Российский футболист разозлил фанатов словами о зарплате
Фото: fcnn.ru
Футболиста Ивана Темникова из клуба «Нижний Новгород», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), затравили в Twitter после жалоб на снижение зарплаты.
Джикия порассуждал о своей высокой зарплате
Темников прокомментировал возможное сокращение зарплат игрокам ФНЛ. Он заявил, что в его клубе зарплаты не сокращали, но если бы это произошло, его семейному бюджету был бы нанесен серьезный удар.
«Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч», — сказал спортсмен.
Размер зарплаты Темникова возмутил пользователей Twitter.
«Этих коней на фермы работать за 15 тысяч, говно пинать», «Без футбола страна проживёт прекрасно, а вот без рабочих и крестьян сдохнет. Так и кто должен получать хорошие деньги — кормильцы или клоуны?», «Они совершенно обнаглели, просто нет слов», «Артисты, футболисты, как оказалось, самые незащищённые слои населения», «Не нравится зарплата футболиста пусть сантехником идет работать», — написали интернет-пользователи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на резкое снижение заработка из-за коронавируса пожаловались представители российского шоу-бизнеса, в том числе стриптизер Сергей Глушко (Тарзан). Он отметил, что актеры и музыканты оказались в заведомо более проигрышной ситуации, чем российские пенсионеры. Пожилые россияне, по его словам, хотя бы продолжают получать пенсии, в то время как артисты оказались без средств к существованию.
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Комментарии 4
Футбол , Иван Темников , Сергей Глушко
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