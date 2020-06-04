Российский футболист разозлил фанатов словами о зарплате 

Футболиста Ивана Темникова из клуба «Нижний Новгород», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), затравили в Twitter после жалоб на снижение зарплаты.

Темников прокомментировал возможное сокращение зарплат игрокам ФНЛ. Он заявил, что в его клубе зарплаты не сокращали, но если бы это произошло, его семейному бюджету был бы нанесен серьезный удар.

«Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч», — сказал спортсмен.

Размер зарплаты Темникова возмутил пользователей Twitter.

«Этих коней на фермы работать за 15 тысяч, говно пинать», «Без футбола страна проживёт прекрасно, а вот без рабочих и крестьян сдохнет. Так и кто должен получать хорошие деньги — кормильцы или клоуны?», «Они совершенно обнаглели, просто нет слов», «Артисты, футболисты, как оказалось, самые незащищённые слои населения», «Не нравится зарплата футболиста пусть сантехником идет работать», — написали интернет-пользователи.